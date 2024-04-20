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Валенсія без Яремчука поступилася Бетісу: результати матчів 32 туру Ла Ліги

Сьогодні 21:31 333 0
Валенсія без Яремчука поступилася Бетісу: результати матчів 32 туру Ла Ліги
#Бетіс, #Валенсія, #Жирона, #Кадіс, #Лас-Пальмас, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі іспанської Ла Ліги Сельта здобула впевнену домашню перемогу над Лас-Пальмас, Осасуна програла Райо Вальєкано, Бетіс здолав Валенсію. 

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 20 квітня

Сельта - Лас-Пальмас 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Герцог, 1:1 - 37 Аспас, 2:1 - 39 Сведберг, 3:1 - 71 Дувікас, 4:1 - 76 Аспас

Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон

Валенсія - Бетіс 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Перес, 1:1 - 66 Пепелу (пен), 1:2 - 77 Перес

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив гру через травму.

20 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще одна гра:

22:00. Жирона - Кадіс 

Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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