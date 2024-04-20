Сельта розгромила Лас-Пальмас: результати матчів 32 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 32 турі іспанської Ла Ліги Сельта здобула впевнену домашню перемогу над Лас-Пальмас.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 20 квітня
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Герцог, 1:1 - 37 Аспас, 2:1 - 39 Сведберг, 3:1 - 71 Дувікас, 4:1 - 76 Аспас
20 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:
17:15. Райо Вальєкано - Осасуна
19:30. Валенсія - Бетіс
22:00. Жирона - Кадіс
Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.
Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.