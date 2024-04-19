Зідан близький до того, щоб очолити Баварію

Джерело - Чемпіон.

Триразовий переможець Ліги чемпіонів Зінедін Зідан знаходиться за крок від призначення на посаду головного тренера мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, тренер вже дав згоду очолити німецький клуб і навіть попросив про термінове підсилення складу команди, особливо лінії захисту.

🚨 𝐙𝐈𝐃𝐀𝐍𝐄 𝐱 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍



🔜 Zinedine Zidane está a un paso de convertirse en el entrenador del Bayern de Múnich a partir de la próxima temporada.



🔓 Un acuerdo que todavía no está firmado porque faltan todavía flecos. El francés habría pedido refuerzos a la secretaría… pic.twitter.com/aJBOdJVDNX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2024

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду наставника Баварії є Юліан Нагельсманн. Однак, фахівець продовжив контракт зі збірною Німеччини.

Нагадаємо, Баварія втратила будь-які шанси на чемпіонство в Німеччині. Проте, команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів. Мюнхенці пройшли лондонський Арсенал в 1/4 турніру. В півфіналі ЛЧ Баварія зустрінеться з мадридським Реалом.