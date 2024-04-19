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13.04.2024 13:00 714

Зідан близький до того, щоб очолити Баварію

Сьогодні 17:20 107 0
Зідан близький до того, щоб очолити Баварію
#Баварія, #Зінедін Зідан

Джерело - Чемпіон.

Триразовий переможець Ліги чемпіонів Зінедін Зідан знаходиться за крок від призначення на посаду головного тренера мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, тренер вже дав згоду очолити німецький клуб і навіть попросив про термінове підсилення складу команди, особливо лінії захисту.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду наставника Баварії є Юліан Нагельсманн. Однак, фахівець продовжив контракт зі збірною Німеччини.

Нагадаємо, Баварія втратила будь-які шанси на чемпіонство в Німеччині. Проте, команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів. Мюнхенці пройшли лондонський Арсенал в 1/4 турніру. В півфіналі ЛЧ Баварія зустрінеться з мадридським Реалом.

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