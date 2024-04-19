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Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини

Сьогодні 12:55 111 0
Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини
#Збірна Німеччини з футболу, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Футбольний тренер Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини до літа 2026 року.

Про це йдеться в соцмережах німецької федерації футболу.

Спеціаліст очолив команду у вересні минулого року. За цей час "Бундестім" здобула 3 перемоги, 1 нічию та зазнала 2 поразки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду наставника Баварії є саме Нагельсманн.

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