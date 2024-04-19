Джерело - Чемпіон.

Футбольний тренер Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини до літа 2026 року.

Про це йдеться в соцмережах німецької федерації футболу.

Спеціаліст очолив команду у вересні минулого року. За цей час "Бундестім" здобула 3 перемоги, 1 нічию та зазнала 2 поразки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду наставника Баварії є саме Нагельсманн.