Джерело - Чемпіон.
Футбольний тренер Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини до літа 2026 року.
Про це йдеться в соцмережах німецької федерації футболу.
Julian bleibt! 🤝— DFB-Team (@DFB_Team) April 19, 2024
Alle Infos zur Vertragsverlängerung mit unserem Bundestrainer:
👉 https://t.co/Q4lRhN6rc6#dfbteam #nagelsmann pic.twitter.com/sAUObaJdgA
Спеціаліст очолив команду у вересні минулого року. За цей час "Бундестім" здобула 3 перемоги, 1 нічию та зазнала 2 поразки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду наставника Баварії є саме Нагельсманн.