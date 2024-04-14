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07.04.2024 07:40 1061

Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини

Сьогодні 20:20 409 0
Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини
Фото: ФК Баєр Леверкузен
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Баєр Леверкузен достроково став чемпіоном Німеччини з футболу сезону-2023/2024, завдяки розгромній перемозі над Вердером (5:0) у матчі 29 туру Бундесліги.

Команда Хабі Алонсо набрала 79 очок. Зі свого боку Баварія має в активі 63 очки за 5 турів до завершення чемпіонату. Отже, мюнхенці втратили всі шанси на титул.

"Фармацевти" перервали гегемонію Баварії в Бундеслізі, яка тривала 12 років. Останній випадок чемпіонства іншої команди відбувся в сезоні-2011/2012, коли cрібну тарілку підняла дортмундська Боруссія. 

Для Баєра це перше чемпіонство в історії. Команда позбулась свого жартівливого прізвиська "Неверкузен", яке отримала в 2000-2002 роках, коли зазнала невдачі у всіх турнірах, в яких вважалась фаворитом.

Також підопічні Алонсо встановили ще одне досягнення, ставши командою з найкращою безпрограшною серією в історії топ-10 ліг у XX столітті, зрівнявшись за цим показником з італійським Ювентусом (43 перемоги в сезоні-2011/2012).

Загалом, це перший трофей для команди з Леверкузена за більш ніж 30 років. В 1993 році Баєр переміг у Кубку Німеччини. Зазначимо, що клуб також є переможцем Кубка УЄФА сезону-1987/88.

Вболівальники Баєра створили справжній хаос на стадіоні, святкуючи довгоочікуване чемпіонство клубу.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Баєр претендує на перемогу ще в двох турнірах. Команда потрапила у фінал Кубку Німеччини, де зустрінеться з Кайзерслаутерном. Також Леверкузен виступає в Лізі Європи на стадії 1/4 фіналу. В першому матчі протистояння з Вест Гемом команда здобула перемогу.

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