Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Баєр Леверкузен достроково став чемпіоном Німеччини з футболу сезону-2023/2024, завдяки розгромній перемозі над Вердером (5:0) у матчі 29 туру Бундесліги.

Команда Хабі Алонсо набрала 79 очок. Зі свого боку Баварія має в активі 63 очки за 5 турів до завершення чемпіонату. Отже, мюнхенці втратили всі шанси на титул.

"Фармацевти" перервали гегемонію Баварії в Бундеслізі, яка тривала 12 років. Останній випадок чемпіонства іншої команди відбувся в сезоні-2011/2012, коли cрібну тарілку підняла дортмундська Боруссія.

Для Баєра це перше чемпіонство в історії. Команда позбулась свого жартівливого прізвиська "Неверкузен", яке отримала в 2000-2002 роках, коли зазнала невдачі у всіх турнірах, в яких вважалась фаворитом.

Також підопічні Алонсо встановили ще одне досягнення, ставши командою з найкращою безпрограшною серією в історії топ-10 ліг у XX столітті, зрівнявшись за цим показником з італійським Ювентусом (43 перемоги в сезоні-2011/2012).

Загалом, це перший трофей для команди з Леверкузена за більш ніж 30 років. В 1993 році Баєр переміг у Кубку Німеччини. Зазначимо, що клуб також є переможцем Кубка УЄФА сезону-1987/88.

Вболівальники Баєра створили справжній хаос на стадіоні, святкуючи довгоочікуване чемпіонство клубу.

LE BAYER LEVERKUSEN REMPORTE LA BUNDESLIGA ! LA FERVEUR PREND UNE PLACE EXCEPTIONNELLE 🔥🇩🇪#B04WHU #Bundesliga pic.twitter.com/1CfwedkMq5 — Le Stade (@le_stade) April 14, 2024

Нагадаємо, що в поточному сезоні Баєр претендує на перемогу ще в двох турнірах. Команда потрапила у фінал Кубку Німеччини, де зустрінеться з Кайзерслаутерном. Також Леверкузен виступає в Лізі Європи на стадії 1/4 фіналу. В першому матчі протистояння з Вест Гемом команда здобула перемогу.