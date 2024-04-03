Баєр розгромив Фортуну та вийшов у фінал Кубку Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Леверкузенський Баєр вдома переміг Фортуну Дюссельдорф у півфіналі Кубку Німеччини.
Матч завершився з рахунком 4:0.
Кубок Німеччини
1/2 фіналу, 3 квітня
Баєр - Фортуна 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Фрімпонг, 2:0 - 20 Адлі, 3:0 - 35 Вірц, 4:0 - 60 Вірц (пен)
У фіналі "фармацевти" зіграють проти представника другого дивізіону — Кайзерслаутерна, який напередодні обіграв команду з третьої Бундесліги Саарбрюккен.
Матч заплановано на 25 травня. Зустріч відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.