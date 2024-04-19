Ніцца прийматиме Лор'ян у 30 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, в межах 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 Ніцца прийматиме на домашньому стадіоні Лор'ян.

Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

У турнірній таблиці чемпіонату Ніцца йде на п'ятій сходинці, а Лор'ян займає 16 місце.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

30 тур, 19 квітня

Ніцца – Лор'ян

Нагадаємо, напередодні Ніцца зіграла внічию з Реймсом, а Лор'ян поступився Монпельє.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.