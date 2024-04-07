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Ліон на виїзді переграв Нант, Ренн поступився Монако: результати 28 туру Ліги 1

Вчора 23:50 555 0
Ліон на виїзді переграв Нант, Ренн поступився Монако: результати 28 туру Ліги 1
#Брест, #Лор'ян, #Мец, #Монпельє, #Ніцца, #Реймс, #Тулуза, #Страсбург

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 було зіграно у неділю, 7 квітня, шість матчів. 

Брест у результативній грі здолав Мец. Монпельє виявився сильнішим за Лор'ян.

Зустрічі Реймс — Ніцца і Тулуза — Страсбург завершилися нульовими мировими.

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1 
28 тур, 7 квітня
Брест — Мец 4:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 6' І. Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе

Монпельє — Лор'ян 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55' Саваньє (пен.), 2:0 - 90+1' Карамо

Реймс — Ніцца 0:0 (0:0)

Тулуза — Страсбург 0:0 (0:0)

Монако — Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Акліуш

Нант — Ліон 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Аблін, 1:1 - 75 Ляказетт, 1:2 - 77 Фофана, 1:3 - 90+7 Орбан

Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції.

Наразі ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю, перевага над Брестом - 10 очок.

Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95

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