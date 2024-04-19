Аугсбург завітає у гості до Айнтрахта в 30 турі Бундесліги

Головне
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Сьогодні 06:58 4983 3
Марченко програв у півфіналі парного турніру в Кванджу
Сьогодні 10:38 64
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
Сьогодні 09:15 156
Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ
Сьогодні 08:42 177
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
Сьогодні 07:58 334
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 12295
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 12566 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 10442 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4493
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 709
Прямі трансляції
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 05:09 580
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:25 1171
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 22:00 162
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:26 192
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:14 211
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 219
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2284
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 816
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 795
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 712

Аугсбург завітає у гості до Айнтрахта в 30 турі Бундесліги

Сьогодні 10:05 96 0
Аугсбург завітає у гості до Айнтрахта в 30 турі Бундесліги
#Айнтрахт, #Аугсбург, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться один матч у межах 30 туру Бундесліги. 

Айнтрахт вдома зіграє проти Аугсбурга. Поєдинок розпочнеться о 21:30. Пряма трансляція буде доступна на Сетанті.

Наразі Айнтрахт посідає 6 сходинку в турнірній таблиці і продовжує боротися за останнє єврокубкове місце. У разі поразки команда підпустить сьогоднішнього суперника на відстань 1 балу від себе.

Нагадаємо, у минулому турі Айнтрахт розгромно поступився Штутгарту, а Аугсбург впевнено переміг Уніон Берлін.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи 12295
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті 12566 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 10442 1
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 5508
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 10732 2
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 22341
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26207
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161347
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57883 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38453
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46477
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51337