Аугсбург завітає у гості до Айнтрахта в 30 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться один матч у межах 30 туру Бундесліги.

Айнтрахт вдома зіграє проти Аугсбурга. Поєдинок розпочнеться о 21:30. Пряма трансляція буде доступна на Сетанті.

Наразі Айнтрахт посідає 6 сходинку в турнірній таблиці і продовжує боротися за останнє єврокубкове місце. У разі поразки команда підпустить сьогоднішнього суперника на відстань 1 балу від себе.

Нагадаємо, у минулому турі Айнтрахт розгромно поступився Штутгарту, а Аугсбург впевнено переміг Уніон Берлін.