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Лейпциг розгромив Вольфсбург, Баварія перемогла Кельн: результати матчів 29 туру Бундесліги

Леверкузенці випереджають мюнхенців на 13 очок
Сьогодні 18:36 101 0
Лейпциг розгромив Вольфсбург, Баварія перемогла Кельн: результати матчів 29 туру Бундесліги
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Бохум, #Вольфсбург, #Кельн, #Лейпциг, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.

Баварія перемогла Кельн. 14 квітня Баєр прийме Вердер - здобуті три очки принесуть леверкузенцям дострокове чемпіонство, адже перевага над мюнхенцями становить 13 очок.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
29 тур, 13 квітня

Баварія - Кельн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Геррейро, 2:0 - 90+3 Мюллер

Боруссія М - Боруссія Д 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 22 Забітцер, 0:2 - 28 Забітцер (пен), 1:2 - 36 Вебер

Бохум - Гайденгайм 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Шлоттербек (авт), 1:1 - 90 Шлоттербек

Майнц - Гоффенгайм 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Кадержабек, 1:1 - 47 Буркгардт, 2:1 - 51 Мвене, 3:1 - 63 Груда, 4:1 - 88 Онісіво

Лейпциг - Вольфсбург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Ольмо, 2:0 - 68 Шешко, 3:0 - 82 Опенда

13 квітня відбудеться ще один матч:

19:30. Штутгарт - Айнтрахт

Нагадаємо, в матчі-відкритті туру Аугсбург здолав Уніон (Берлін). 

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