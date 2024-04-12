Аугсбург переграв Уніон у 29 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Аугсбург вдома переграв Уніон у матчі 29 туру німецької Бундесліги.

Гра завершилась з рахунком 2:0. По голу забили нападники господарів — Філліп Тіц та Свен Міхель

Чемпіонат Німеччини з футболу — Бундесліга

29 тур, 12 квітня

Аугсбург — Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 47 Тіц, 2:0 - 81 Міхель

У турнірній таблиці Аугсбург йде сьомим (39 очок), а Уніон залишився 13-м (29 балів).

Нагадаємо, ліверкузенський Баєр здобув домашню перемогу над Вест Гемом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Раніше ми писали, що мюнхенська Баварія може підписати голкіпера збірної України.