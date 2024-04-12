Аугсбург переграв Уніон у 29 турі Бундесліги

Головне
Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія
Сьогодні 22:26 1996 3
Епіцентр-Подоляни здолав Прометей у третій битві за чемпіонство України
Сьогодні 22:14 164
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 20:35 1129
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 3110 1
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 580
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 353
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77456 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 9341 4
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 389
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 14979
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 20:35 1125
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 14:00 450
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:33 628
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:25 202
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 20:45 189
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 18:32 192
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:28 240
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:43 804
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 239
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1001

Аугсбург переграв Уніон у 29 турі Бундесліги

Сьогодні 23:27 58 0
Аугсбург переграв Уніон у 29 турі Бундесліги
#Аугбсург, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Аугсбург вдома переграв Уніон у матчі 29 туру німецької Бундесліги.

Гра завершилась з рахунком 2:0. По голу забили нападники господарів — Філліп Тіц та Свен Міхель

Чемпіонат Німеччини з футболу — Бундесліга
29 тур, 12 квітня

Аугсбург — Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 47 Тіц, 2:0 - 81 Міхель 

У турнірній таблиці Аугсбург йде сьомим (39 очок), а Уніон залишився 13-м (29 балів).

Нагадаємо, ліверкузенський Баєр здобув домашню перемогу над Вест Гемом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Раніше ми писали, що мюнхенська Баварія може підписати голкіпера збірної України.

Коментарі ()
Популярне зараз
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 9341 4
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024 Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024 3110 1
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77456 7
У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів 3084
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 9028
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 14979
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99219
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35327 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36745 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29953
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11035 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160951