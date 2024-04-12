Аугсбург переграв Уніон у 29 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Аугсбург вдома переграв Уніон у матчі 29 туру німецької Бундесліги.
Гра завершилась з рахунком 2:0. По голу забили нападники господарів — Філліп Тіц та Свен Міхель
Чемпіонат Німеччини з футболу — Бундесліга
29 тур, 12 квітня
Аугсбург — Уніон Берлін 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 47 Тіц, 2:0 - 81 Міхель
У турнірній таблиці Аугсбург йде сьомим (39 очок), а Уніон залишився 13-м (29 балів).
Нагадаємо, ліверкузенський Баєр здобув домашню перемогу над Вест Гемом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.
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