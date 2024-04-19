Марсель — Бенфіка 1:0: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відубувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи з футболу сезону-2023/24.

Португальська Бенфіка Анатолія Трубіна вилетіла з турніру від французького Марселя.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:0 на користь "олімпійців".

Єдиний гол забив Фаріс Мумбанья на 79 хвилині.

Отже, враховуючи перемогу "орлів" в першому матчі, гра перейшла в овертайми.

Команди забитими м'ячами не відзначились, тому другий день поспіль український голкіпер повинен був проявити себе в серії післяматчевих пенальті.

Проте цього разу повторити успіх голкіпера Реала Андрія Луніна не вдалося. Французька команда жодного разу з позначки не схибила.

Огляд

Ліга Європи з футболу

1/4 фіналу, матчі-відповіді

19 квітня

Марсель — Бенфіка 1:0 (0:0, пен. – 4:2) (перший матч - 1:2)

Гол: 1:0 - 79' Мумбанья

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.