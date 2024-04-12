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Бенфіка — Марсель 2:1: огляд матчу 1/4 Ліги Європи

Сьогодні 01:06 107 0
Бенфіка — Марсель 2:1: огляд матчу 1/4 Ліги Європи
#Бенфіка, #Ліга Європи, #Марсель, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка Анатолія Трубіна здобула перемогу над Марселем у першому матчі 1/4 Ліги Європи (2:1).

Зазначимо, що українець провів весь матч на полі, проте ворота сухими залишити не вдалось через гол П'єр-Емеріка Обамеянга.

Переможний м'яч у складі "орлів" забив Анхель Ді Марія.

Ліга Європи
1/4 фіналу, перший матч
11 квітня

Бенфіка - Марсель 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Рафа Сілва, 2:0 - 52 Ді Марія, 2:1 - 67 Обамеянг

Матч-відповідь протистояння відбудеться за тиждень, 18 квітня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що Трубін отримав середню оцінку.

Також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.

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