Циганков пропустив тренування Жирони

Джерело - Comunicate.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков пропустив чергове тренування команди, яке відбулося 17 квітня, через травму.

Про це повідомляє Comunicate.

Зазначається, що є велика ймовірність того, що футболіст також пропустить матч проти Кадіса у межах 32 туру Ла Ліги, який запланований на 20 квітня.

У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетику Мадрид. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у Віктора Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар повідомив, що він може вибути до кінця сезону.