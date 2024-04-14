Зоря мінімально перемогла Чорноморець в 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула перемогу над одеським Чорноморцем у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у складі луганчан забив Ігор Горбач на 12 хвилині матчу. Футболіст вдало замкнув передачу з правого флангу та головою переправив м'яч у нижній кут воріт.

Зазначимо, що 19-річний гравець відзначився забитим м'ячем в другому матчі поспіль. В минулому турі Горбач став автором голу в нічийному поєдинку з Дніпром-1 (2:2).

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 14 квітня

Зоря (Луганськ) — Чорноморець (Одеса) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Горбач.

Зоря: Сапутін, Кирюханцев (73 Жуніор Рейс), Бутко, Джордан, Яцик (88 Бугай), Чурко (81 Дришлюк), Башич, Батагов, Вантух, Антюх, Горбач (73 Ндур).

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Гучек, Путря (91 Голуб), Альваренга, Авагімян (80 Зе Гомеш), Васильєв, Салюк, Кузик (80 Присяжнюк), Бадібанга, Штогрін

Попередження: 86 Жуніор Рейс

Перемога дозволила Зорі набрати 26 очок та вийти на 10 місце чемпіонату. Чорноморець залишився на 8 позиції.

Нагадаємо, Шахтар в меншості здобув перемогу над Ворсклою.