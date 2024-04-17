Динамо з голом Буяльського здолало Минай у перенесеному матчі 16 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Минай у перенесеній грі 16 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Вже на 4-й хвилині гри кияни відкрили рахунок у поєдинку. Віталій Буяльський влучно пробив з лінінї штрафного майданчика після скидки Владислава Ваната (0:1).

Подвоїли перевагу "біло-сині" на 27-й хвилині. Захисник закарпатців Дмитро Нємчанінов зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Андрія Ярмоленка на Владислава Ваната (0:2).

Минай відіграв один матч на старті другої половини гри. Влучний удар з-за меж штрафного майданчика вдався 22-річному Тимуру Корабліну (1:2).

Остаточний рахунок у грі встановив Назарій Волошин на 86-й хвилині, коли замкнув простріл Владислава Дубінчака (1:3).

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 17 квітня

Минай — Динамо Київ 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Буяльський, 0:2 - 27 Немчанінов (автогол), 2:1 - 48 Кораблін, 3:1 - 86 Волошин

Минай: Бандура, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук, Вітенчук (66 Семотюк), Петько, Кораблін (87 Гунічев), Демиденко (46 Устименко), Попов (46 Ременяк), Вакула (89 Корнійчук), Кисіль

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Андрієвський, Кабаєв (46 Шапаренко), Буяльський (61 Шепелєв), Волошин, Ярмоленко (61 Діалло), Ванат (89 Пономаренко)

Попередження: 60 Дмитрук, 90+1 Кисіль - 56 Ярмоленко, 75 Ванат

Нагадаємо, поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.