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06.04.2024 09:54 873

Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 01:30 82 0
Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ
#Динамо Київ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 16-го туру УПЛ Минай зіграє з київським Динамо.

Гра відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок - о 15:30 за київським часом. 

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports.

Цей поєдинок мав відбутися ще 3 грудня минулого року на Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги. Відбій довелося чекати дві години, проте оскільки на Минай-Арені відсутнє штучне освітлення, то було вирішено перенести протистояння, аби не грати в темряві. За домовленістю між клубами було вирішено дограти поєдинок в столиці

Нагадаємо Динамо в меншості здолало Олександрію, Минай у матчі з двома вилученнями зіграв внічию з Оболонню.

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