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Шовковський про відсутність Бражка: У нас є якийсь вірус у команді

Сьогодні 18:33 131 0
Шовковський про відсутність Бражка: У нас є якийсь вірус у команді
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Володимир Бражко

Джерело - UPL.TV.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розкрив деталі відсутності півзахисника команди Володимира Бражка в перенесеному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная (3:1). Хавбек киян підхопив вірус, який є в колективі.

Про це Шовковський розповів після поєдинку із закарпатським клубом.

"Я ж казав вам ще після гри з Олександрією, що в нас є певний якийсь вірус у команді. На сьогодні Бражко з температурою, він не міг брати участь у цій грі. У нас постійно хтось один вилітає. Першим був Нещерет, потім — Сирота, саме в день гри з Олександрією в нього була температура, і позавчора температура була в Бражка", — сказав Шовковський.

Перемога над Минаєм дозволила киянам скоротити відставання від Шахтаря до 1 бала. Наразі "гірники" з 52 очками очолюють турнірну таблицю чемпіонату України.

Нагадаємо, поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.

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