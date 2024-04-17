Богачук назвав найбільший гонорар у кар'єрі

Тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) отримав найбільший гонорар у кар'єрі за бій проти Браяна Мендоси (22-4-0, 16 KO).

Про це боксер розповів в інтерв'ю Sport-express.

"За бій з Мендосою отримав найбільший гонорар у своїй кар’єрі. У діапазоні 70-100 тисяч доларів, - сказав Богачук.

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC та відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в Мексиці. Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський пояс.