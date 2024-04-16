Завацька прикро поступилася в першому колі турніру в Руані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (182) програла француженці Кларі Бюрель (44) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 2:6. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

WTA 250, Одиночний розряд

Руан, Франція

Перше коло, основна сітка

16 квітня

Клара Бюрель (Франція) — Катаріна Завацька (Україна) 3:6, 6:3, 6:2

Нагадаємо, нещодавно Ангеліна Калініна (32) перемогла представницю Франції Алізу Корне (106) у першому колі турніру.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Юрій Сапронов розкритикував сестер.