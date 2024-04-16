Завацька прикро поступилася в першому колі турніру в Руані

Головне
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Сьогодні 19:36 177
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві
Сьогодні 18:42 208
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я
Сьогодні 16:20 614
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу
Сьогодні 16:00 642
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче
Сьогодні 15:51 9631
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024
Сьогодні 13:25 3385
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Сьогодні 13:08 576
Дискобол Брудін переміг на клубному чемпіонаті Іспанії серед дорослих
Сьогодні 12:51 245
Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце
Сьогодні 09:37 494
Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги
Сьогодні 07:19 228
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 19:55 68
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2170
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 710
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 681
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 626
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 06:53 582
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 654
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 838
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 400
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 959

Завацька прикро поступилася в першому колі турніру в Руані

Сьогодні 19:45 86 0
Завацька прикро поступилася в першому колі турніру в Руані
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (182) програла француженці Кларі Бюрель (44) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 2:6. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

WTA 250, Одиночний розряд
Руан, Франція
Перше коло, основна сітка
16 квітня

Клара Бюрель (Франція) — Катаріна Завацька (Україна) 3:6, 6:3, 6:2

Нагадаємо, нещодавно Ангеліна Калініна (32) перемогла представницю Франції Алізу Корне (106) у першому колі турніру.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Юрій Сапронов розкритикував сестер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче 9631
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу 642
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ 576
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я 614
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 3385
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ 751
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38384
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23702
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51266
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65781
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21487 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26165