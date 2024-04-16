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07.04.2024 07:40 1118

Челсі — Евертон 6:0: огляд матчу 33 туру АПЛ

На рахунку Палмера покер.
Сьогодні 08:58 73 0
Челсі — Евертон 6:0: огляд матчу 33 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 Челсі Михайла Мудрика розгромив Евертон іншого українця Віталія Миколенка.

Матч завершився з рахунком 6:0 на користь лондонців.

У складі лондонців покер (4 забиті м'ячі) оформив форвард Коул Палмер. У першому таймі нападник з інтервалом у п'ять хвилин відзначився 2 голами.

Миколенко провів на полі весь матч. Мудрик також вийшов із перших хвилин, на сороковій хвилині отримав попередження, а на 79-й — був замінений.

Огляд

Чемпіонат Англії з футболу - АПЛ
33 тур, 15 квітня

Челсі - Евертон 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 13 Палмер, 2:0 - 18 Палмер, 3:0 - 29 Палмер, 4:0 - 44 Джексон, 5:0 - 64 Палмер (пен), 6:0 - 90+1 Гілкріст

Відтак Челсі із 47 очками розташувався на 9-му місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на два пункти випереджає зону вильоту.

Раніше ми повідомляли, що Челсі активував опцію продовження контракту українського вінгера.

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