Малиновський пропустив гру через травму

Джерело - Чемпіон.

15 квітня у 32 турі італійської Серії А Фіорентина вдома зіграла внічию з Дженоа.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив гру через травму.

Чемпіонат Італії - Серія А

32 тур, 15 квітня

Фіорентина - Дженоа 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гудмундссон (пен), 1:1 - 54 Іконе

Нагадаємо, напередодні Мілан вв’язався в шалену перестрілку з Сассуоло, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера. Матч між Ромою та Удінезе, який було перервано через проблеми з серцем Евана Ндіка, відкладений на пізніший термін.