Головне
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ
Сьогодні 19:53 1799
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 18:37 485
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:07 2857
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
Сьогодні 17:47 445
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Сьогодні 16:00 1392
Коваль та Бірюк зіграли за збірну світу на Nike Hoop Summit
Сьогодні 15:20 232
Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені
Сьогодні 13:24 231
Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024
Сьогодні 13:00 390
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції
Сьогодні 11:40 98487
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції
Сьогодні 11:20 396948 12
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 628
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 810
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 376
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 932
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1106

Фіорентина - Дженоа 1:1: огляд матчу Серії А

Малиновський пропустив гру через травму
Сьогодні 22:14 103 0
Фіорентина - Дженоа 1:1: огляд матчу Серії А
#Дженоа, #Фіорентина, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

15 квітня у 32 турі італійської Серії А Фіорентина вдома зіграла внічию з Дженоа.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив гру через травму

Чемпіонат Італії - Серія А
32 тур, 15 квітня

Фіорентина - Дженоа 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гудмундссон (пен), 1:1 - 54 Іконе

Нагадаємо, напередодні Мілан вв’язався в шалену перестрілку з Сассуоло, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера. Матч між Ромою та Удінезе, який було перервано через проблеми з серцем Евана Ндіка, відкладений на пізніший термін. 

Коментарі ()
Популярне зараз
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ 2857
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції 98487
Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо Українські юніори завоювали 9 медалей на Кубку Європи з дзюдо 4844 1
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 12941
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції 396948 12
Визначились пари плей-ін НБА Визначились пари плей-ін НБА 9116
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138178 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98967
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21388 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52299
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362482 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36809 1