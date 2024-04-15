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07.04.2024 07:40 1094

Пушич розповів, коли Ракицький та Егіналду повернуться до тренувань

Сьогодні 18:12 69 0
Пушич розповів, коли Ракицький та Егіналду повернуться до тренувань
#Шахтар, #Ярослав Ракицький, #Егіналдо, #Маріно Пушич

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів, що футболісти команди Ярослав Ракицький та Егіналду незабаром повернуться до тренування з командою.

Відповідний коментар боснійський наставник "гірників" дав пресслужбі клубу після перемоги над Ворсклою у 24 турі Української Прем'єр-ліги (1:0).

"Ми очікуємо, що за кілька днів Ракицький та Егіналду повернуться на поле і продовжать працювати з командою. Наразі вони тренуються за індивідуальною програмою, бо коли ти маєш повторну травму, потрібно більше часу, щоб повернутися до командних занять. Тому вони роблять кроки, але ще не готові.

Щодо Судакова, то побачимо. Маю сказати, що у випадку з такими гравцями, як Судаков, суперники завжди намагаються кинути йому виклик, сфолити на ньому, і ви бачили перший тайм — такі фоли, потрібно передивитися.

Ми граємо в жорстку гру, але в жорстких іграх існують межі. І я сьогодні хотів бачити ці межі, а не таку червону картку, яку ми отримали, коли Зубков намагався відібрати м’яч на підбиранні. Це не захист гри, це її руйнування. Це те, що я хотів сказати, більше мені нема чого додати", – сказав Пушич.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка бажає придбати лідера Шахтаря.

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