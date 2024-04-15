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07.04.2024 07:40 1085

Луческу знову в справі: невдовзі Містер очолить іменитий клуб

Сьогодні 11:25 183 0
Луческу знову в справі: невдовзі Містер очолить іменитий клуб
#Бешикташ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат Туреччини

Джерело - iAM SPORT.

Румунський тренер Мірча Луческу прийняв пропозицію Бешикташа. 

Про це повідомляє iAM SPORT. 

За інформацією джерела, колишній наставник Динамо та Шахтаря погодився очолити команду до кінця сезону. Нещодавно кризовий Бешикташ звільнив Фернанду Сантуша.

Цікаво, що для Мірчі Луческу потенційне призначення у Бешикташ стане поверненням у клуб. Румун працював з "чорними орлами" у період з 2002 по 2004 клуб. Тоді він допоміг команді виграти чемпіонат, після чого розпочав свою 12-річну еру в донецькому Шахтарі. 

Окрім того, в "Містер" тренував Галатасарай (2000 - 2002) та збірну Туреччини (2017 - 2019). Нагадаємо, в листопаді минулого року Луческу подав у відставку з Динамо. А зовсім нещодавно він пообіцяв визначитися зі своїм майбутнім до кінця травня. 

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