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07.04.2024 07:40 1061

Ворскла — Шахтар 0:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:01 135 0
Ворскла — Шахтар 0:1: огляд матчу УПЛ
#Ворскла, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:0.

Зазначимо, що гірники відіграли більшу частину другого тайму в меншості після вилучення Олександра Зубкова на 56 хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

Ворскла (Полтава) — Шахтар (Донецьк) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 22 Сікан

Ворскла: Ісенко, Хрипчук, Пердута, Крупський, Сіссоко, Якубу (69 Ковталюк), Кане, Павлюк, Челядін (82 Коджові), Мякушко (53 Нестеренко), Степанюк

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко (74 Назарина), Судаков (79 Степаненко), Криськів, Зубков, Кевін (62 Гомес), Сікан (74 Траоре)

Попередження: 73 Крупський

Вилучення: 56 Зубков

Раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ. У цьому ж турі Динамо в меншості здолало Олександрію.

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