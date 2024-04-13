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07.04.2024 07:40 1025

Атлетико - Жирона 3:1: огляд матчу Ла Ліги

Сьогодні 18:19 116 0
Атлетико - Жирона 3:1: огляд матчу Ла Ліги
#Атлетико, #Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді програла Атлетико. 

Український нападник Жирони Артем Довбик відкрив рахунок, замкнувши передачу Коуту. Цей гол дозволив форварду збірної України одноосібно очолити залік бомбардирів чемпіонату Іспанії із 17 голами, по 16 наразі в активі Джуда Беллінґема з мадридського Реала та Анте Будіміра з Осасуни.

Нагадаємо, минулого туру Довбик оформив дубль у ворота Бетіса, відзначившись уперше із січня та повторивши досягнення Андрія Шевченка 18-річної давнини.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
31 тур, 13 квітня

Атлетико - Жирона 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Довбик, 1:1 - 34 Грізманн, 2:1 - 45+6 Корреа, 3:1 - 50 Грізманн

Артем Довбик вийшов у стартовому склади Жирони і вже на 4 хвилині забив гол. Був замінений у другому таймі зустрічі. Віктор Циганков пропустив гру через травму. 

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