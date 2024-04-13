Джерело - Чемпіон.
Реал Мадрид здобув мінімальну перемогу над Мальоркою в матчі 31 туру іспанської Ла Ліги.
Воротар Реала Андрій Лунін відіграв увесь матч, ставши третім найкращим гравцем мадридців. Українець провів свій 26 поєдинок у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні. На його рахунку 10 пропущених м'ячів та 12 сухих матчів.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
31 тур, 13 квітня
Мальорка — Реал 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 48 Чуамені
Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія планує підписати українського воротаря.