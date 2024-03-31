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Барселона - Лас-Пальмас 1:0: огляд матчу

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Барселона - Лас-Пальмас 1:0: огляд матчу
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 30 березня

Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Рафінья

Перемога дозволила каталонцям набрати 67 очок та збільшити відрив від Жирони, яка йде третьою, до 5 залікових балів. Наступний матч "блау-гранас" зіграють 10 квітня проти ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро.

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