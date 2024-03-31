Барселона - Лас-Пальмас 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги Барселона мінімально обіграла Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

30 тур, 30 березня

Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Рафінья

Перемога дозволила каталонцям набрати 67 очок та збільшити відрив від Жирони, яка йде третьою, до 5 залікових балів. Наступний матч "блау-гранас" зіграють 10 квітня проти ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро.