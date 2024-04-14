Гранада переграла Алавес: результати матчів 31 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
14 квітня у 31 турі іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас поступився Севільї, а Гранада вдома переграла Алавес.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
31 тур, 14 квітня
Лас-Пальмас - Севілья 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Ен Несірі, 0:2 - 90+3 Лукебакіо
Гранада - Алавес 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Узуні (пен), 2:0 - 38 Боє
14 квітня в Ла Лізі відбудеться ще два матчі:
19:30. Атлетик - Вільярреал
22:00. Реал Сосьєдад - Альмерія
Напередодні Реал з Андрієм Луніним здолав Мальорку, а гол Артема Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико.