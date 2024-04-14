Гранада переграла Алавес: результати матчів 31 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

14 квітня у 31 турі іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас поступився Севільї, а Гранада вдома переграла Алавес.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

31 тур, 14 квітня

Лас-Пальмас - Севілья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Ен Несірі, 0:2 - 90+3 Лукебакіо

Гранада - Алавес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Узуні (пен), 2:0 - 38 Боє

14 квітня в Ла Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Атлетик - Вільярреал

22:00. Реал Сосьєдад - Альмерія

Напередодні Реал з Андрієм Луніним здолав Мальорку, а гол Артема Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико.