Бражко забив єдиний гол у зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло виїзну перемогу над Олександрією у грі 24 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Зазначимо, що матч через оголошення повітряних тривог переривали двічі - тривав понад чотири години.

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 13 квітня

Олександрія - Динамо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Бражко

Олександрія: Шевченко, Копина, Кравченко (Сігеєв 74), Логінов, Мартинюк, Калюжний, Калитвинцев, Ковалець, Шостак (Беляєв 60), Шулянський (Безерра 74), Кулаков (Костишин 83)

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Андрієвський - Шапаренко, Волошин, Кабаєв (Ярмоленко 85), Ванат

Попередження: Ковалець 22, Калюжний 90+5 - Волошин 43, 45, Тимчик 53

Вилучення: Волошин 45 (друга жовта)

Раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ.

Нагадаємо, днями також з’явилася інформація про рецидив травми Андрія Ярмоленка, але згодом представник пресслужби Диинамо Андрій Шахов спростував чутки.