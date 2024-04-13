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Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ

Сьогодні 14:59 173 0
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
УПЛ
#Минай, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм в 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На 12 хвилині вилучення отримав воротар Олександр Рибка. Перший гол у матчі забив Денис Устименко з пенальті.

Кияни змогли відігратися після влучного удару Владислава Приймака. Через кілька хвилин Сергій Корнійчук отримав другу жовту і зрівняв склади команд.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

Оболонь — Минай 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Устименко (пен.), 1:1 - 62 Приймак 

Оболонь: Рибка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лук'янчук 74), Черненко, Слободян (Мороз 46), Запорожець (Федорівський 15), Груша (Суханов 74), Нагієв (Прокопенко 59), Краснопір

Минай: Кемкін, Скиба, Піддубний, Корнійчук, Кисіль (Дмитрук 66), Ременяк (Вітенчук 46), Петько, Семотюк (Демиденко 80), Кораблін (Матющенко 46), Устименко (Тищук 90), Вакула

Жовті картки: Грисьо 31, Черненко 45, Осман 55  - Петько 38, Кораблін 45+3, Корнійчук 59, Дмитрук 90+4

Червоні картки: Рибка 12 - Корнійчук 67

Наразі Оболонь та Минай залишаються на 14 та 16 сходинці турнірної таблиці УПЛ відповідно, але Металіст 1925 може обійти "пивоварів" у разі перемоги над Дніпром-1.

Нагадаємо, у межах 23 туру УПЛ Минай поступився Поліссю, а Оболонь розгромно програла Вересу.

Фото: УПЛ

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