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Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ

Сьогодні 19:40 563 0
Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло виїзну перемогу над Олександрією у грі 24 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

На старті гри Назар Волошин не реалізував вихід сам на сам з голкіпером господарів Микитою Шевченком. А на 28 хвилині поєдинку Владислав Ванат пробив поруч з дальнім нижнім кутом воріт олександрійців. 

Хавбек киян Назар Волошин після паузи через тривалу повітряну тривогу невдало повернувся на поле, заробивши жовту картку за небезпечну гру на 43-й хвилині гри, а потім через дві хвилини ще одне попередження за відмашку. Гості другий тайм зустрічі провели в меншості. 

У середині другої половини гри Володимир Бражко відібрав м’яч в Антона Кравченка і поцілив під перекладину воріт господарів, відкривши рахунок. 

Зазначимо, що матч через оголошення повітряних тривог переривали двічі - тривав понад чотири години.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

Олександрія - Динамо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Бражко

Олександрія: Шевченко, Копина, Кравченко (Сігеєв 74), Логінов, Мартинюк, Калюжний, Калитвинцев, Ковалець, Шостак (Беляєв 60), Шулянський (Безерра 74), Кулаков (Костишин 83)

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Андрієвський - Шапаренко, Волошин, Кабаєв (Ярмоленко 85), Ванат

Попередження: Ковалець 22, Калюжний 90+5 - Волошин 43, 45, Тимчик 53

Вилучення: Волошин 45 (друга жовта)

Огляд

Поточна турнірна таблиця

Раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ.

Нагадаємо, днями також з’явилася інформація про рецидив травми Андрія Ярмоленка, але згодом представник пресслужби Диинамо Андрій Шахов спростував чутки

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