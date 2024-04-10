Ярмоленко пропустив тренування Динамо, є підозра на рецидив травми — ЗМІ

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко пропустив тренування команди перед матчем 24 туру Української Прем'єр-ліги з Олександрією.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Півзахисник не займався як у залі, так і на полі. Є підозра на рецидив старої травми, через яку Ярмоленко не грав з осені минулого року й повернувся тільки у лютому 2024 року.

Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з голом Ярмоленка зіграло внічию з ЛНЗ. Для Андрія це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.

Матч Олександрія - Динамо відбудеться 13 квітня. Початок — о 15:30 за київським часом.