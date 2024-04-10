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06.04.2024 12:08 1180

Ярмоленко пропустив тренування Динамо, є підозра на рецидив травми — ЗМІ

Сьогодні 14:23 145 0
Ярмоленко пропустив тренування Динамо, є підозра на рецидив травми — ЗМІ
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - ua-football.com.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко пропустив тренування команди перед матчем 24 туру Української Прем'єр-ліги з Олександрією.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Півзахисник не займався як у залі, так і на полі. Є підозра на рецидив старої травми, через яку Ярмоленко не грав з осені минулого року й повернувся тільки у лютому 2024 року.

Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з голом Ярмоленка зіграло внічию з ЛНЗ. Для Андрія це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.

Матч Олександрія - Динамо відбудеться 13 квітня. Початок — о 15:30 за київським часом.

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