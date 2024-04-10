У Динамо спростували рецидив травми в Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко пропустив тренування команди через планове відновлення. У гравця немає рецидиву травми.
Про це повідомив представник пресслужби киян Андрій Шахов в Instagram.
"Ніякого рецидиву в Андрія Ярмоленка немає. Планове відновлення, через що сьогодні займався індивідуально.
Більше інформації про підготовку буде згодом на офіційному сайті клубу", – написав Шахов.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко пропустив тренування команди перед матчем 24 туру Української Прем'єр-ліги з Олександрією через рецидив старої травми.
Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з голом Андрія зіграло внічию з ЛНЗ. Для гравця це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.
Матч Олександрія - Динамо відбудеться 13 квітня. Початок — о 15:30 за київським часом.