У Динамо спростували рецидив травми в Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко пропустив тренування команди через планове відновлення. У гравця немає рецидиву травми.

Про це повідомив представник пресслужби киян Андрій Шахов в Instagram.

"Ніякого рецидиву в Андрія Ярмоленка немає. Планове відновлення, через що сьогодні займався індивідуально. Більше інформації про підготовку буде згодом на офіційному сайті клубу", – написав Шахов.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко пропустив тренування команди перед матчем 24 туру Української Прем'єр-ліги з Олександрією через рецидив старої травми.

Нагадаємо, в останньому матчі Динамо з голом Андрія зіграло внічию з ЛНЗ. Для гравця це був перший вихід у стартовому складі "біло-синіх" після відновлення від травми.

Матч Олександрія - Динамо відбудеться 13 квітня. Початок — о 15:30 за київським часом.