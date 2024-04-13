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07.04.2024 07:40 1020

Довбик забив швидкий м'яч у ворота Атлетико й очолив перегони бомбардирів Ла Ліги

17-й гол для Артема в чемпіонаті Іспанії!
Сьогодні 15:48 Андрій Дунець 79 0
Довбик забив швидкий м'яч у ворота Атлетико й очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився швидким голом у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетико.

Артем "закотив" м'яч у порожні ворота Яна Облака після передачі Яна Коуту вже на 4-й хвилині гри.

Відео

Цей гол дозволив форварду збірної України одноосібно очолити залік бомбардирів чемпіонату Іспанії із 17 голами, по 16 наразі в активі Джуда Беллінґема з мадридського Реала та Анте Будіміра з Осасуни.

Нагадаємо, минулого туру Довбик оформив дубль у ворота Бетіса, відзначившись уперше із січня та повторивши досягнення Андрія Шевченка 18-річної давнини.

Також Артем був визнаний найкращим гравцем Жирони в березні. Це 4-те подібне визнання для екснападника Дніпра-1 (після листопада, грудня та січня).

Інший українець, який виступає за каталонський клуб, Віктор Циганков, не потрапив до заявки на окреслений матч проти Атлетико через чергове пошкодження. Відомий спортивний лікар висловив припущення, що 26-річний вихованець київського Динамо може вилетіти до кінця сезону.

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