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07.04.2024 07:40 1022

Гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги

Сьогодні 17:07 178 0
Гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги
#Барселона, #Жирона, #Кадіс, #Мальорка, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді програла Атлетико. 

Український нападник Жирони Артем Довбик відкрив рахунок, замкнувши передачу Коуту. Цей гол дозволив форварду збірної України одноосібно очолити залік бомбардирів чемпіонату Іспанії із 17 голами, по 16 наразі в активі Джуда Беллінґема з мадридського Реала та Анте Будіміра з Осасуни.

Відео

Нагадаємо, минулого туру Довбик оформив дубль у ворота Бетіса, відзначившись уперше із січня та повторивши досягнення Андрія Шевченка 18-річної давнини.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
31 тур, 13 квітня

Атлетико - Жирона 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Довбик, 1:1 - 34 Грізманн, 2:1 - 45+6 Корреа, 3:1 - 50 Грізманн

Артем Довбик вийшов у стартовому склади Жирони і вже на 4 хвилині забив гол. Був замінений у другому таймі зустрічі. Віктор Циганков пропустив гру через травму. 

13 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

17:15. Райо Вальєкано - Хетафе 

19:30. Мальорка - Реал

22:00. Кадіс - Барселона 

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