Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився двома голами в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса, в якому каталонський клуб святкував перемогу з рахунком 3:2.

Колишній форвард СК Дніпро-1 забивав на 36-й (із пенальті) та 65-й хвилинах.

Перший м'яч

Другий м'яч

Довбику вдалось відзначитися вперше із січня, коли він оформив хет-трик у ворота Севільї.

За інформацією статистичних ресурсів, Артем став другим гравцем в історії Жирони, який забив 16 або більше м'ячів за сезон у чемпіонаті Іспанії після Крістіана Стуані (21 гол у сезоні-2017/18 та 19 голів у кампанії-2018/19).

Крім того, український форвард на цю мить ділить першість у заліку бомбардирів Ла Ліги з Джудом Беллінґемом із мадридського Реала та Анте Будіміром з Осасуни.

Інший українець Жирони, Віктор Циганков, у звітному матчі провів на полі 82 хвилини, результативними діями не відзначався, зате саме він розігнав атаку, коли Довбик забивав другий м'яч.

Відтак підопічні Мічела зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці (3 "лігочемпіонівське" місце із 65 балами), збільшивши перевагу над п'ятим Атлетико до 10 очок.

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