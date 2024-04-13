Гвардіола прокоментував гру Голанда в матчі проти Реала

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола високо оцінив рівень гри Ерлінга Голанда у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Голанд допоміг забити деякі голи, створивши простір для інших. Після гри з Реалом він був надзвичайно щасливим. Він мені дуже сподобався. Дуже.

Він допомагає нам створювати більше простору в зонах, його внесок завжди був винятковим, з першого дня минулого сезону", — сказав наставник.