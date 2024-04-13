Гвардіола прокоментував гру Голанда в матчі проти Реала

Джерело - Фабріціо Романо.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола високо оцінив рівень гри Ерлінга Голанда у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Реала.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Голанд допоміг забити деякі голи, створивши простір для інших. Після гри з Реалом він був надзвичайно щасливим. Він мені дуже сподобався. Дуже.
Він допомагає нам створювати більше простору в зонах, його внесок завжди був винятковим, з першого дня минулого сезону", — сказав наставник.
Нагадаємо, у матчі-трилері чвертьфіналу Ліги чемпіонів "містяни" розписали нічию з мадридським Реалом. Найкращим гравцем поєдинку став Філ Фоден, а ось найнижчу оцінку отримав український воротар королівського клубу Андрій Лунін.
У поточному сезоні норвежець зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 30 м'ячів та віддав 6 результативних передач.