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07.04.2024 07:40 1025

Гвардіола прокоментував гру Голанда в матчі проти Реала

Сьогодні 17:55 138 0
Гвардіола прокоментував гру Голанда в матчі проти Реала
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Фабріціо Романо.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола високо оцінив рівень гри Ерлінга Голанда у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Голанд допоміг забити деякі голи, створивши простір для інших. Після гри з Реалом він був надзвичайно щасливим. Він мені дуже сподобався. Дуже.

Він допомагає нам створювати більше простору в зонах, його внесок завжди був винятковим, з першого дня минулого сезону", — сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі-трилері чвертьфіналу Ліги чемпіонів "містяни" розписали нічию з мадридським Реалом. Найкращим гравцем поєдинку став Філ Фоден, а ось найнижчу оцінку отримав український воротар королівського клубу Андрій Лунін.

У поточному сезоні норвежець зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 30 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

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