Рой Кін: Голанд — гравець рівня Другої ліги

Джерело - SkySportsPL.

Рой Кін вважає, що Ерлінг Голанд — гравець рівня четвертого за силою дивізіону англійського футболу.

Легендарний екскапітан Манчестер Юнайтед жорстко розритикував гру норвежця в етері Sky Sports.

"Його загальний рівень гри дуже поганий. Перед воротами він найкращий у світі, але його загальний рівень дуже слабкий. Він має покращити це. На мою думку, Голанд — гравець рівня Другої ліги. Він має стати краще, і це відбудеться впродовж кількох років", - сказав Кін.

Захиисники Арсенала повністю ізолювали Ерлінга у вчорашньому матчі. Нападник Сіті не зміг завдати жодного удару в площину воріт і лише 23 рази доторкнувся до м’яча.

Попри 5-матчеву безгольову серію, Голанд залишається лідером гонки бомбардирів АПЛ. На його рахунку 18 голів та 5 асистів у 24 матчах. Зазначимо, що близько двох місяців норвежець був травмований.