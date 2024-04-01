Головне
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 19075 3
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 385599 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94254
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 617
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 844
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ
Вчора 19:40 11695
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги
Вчора 19:33 12857
Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-Прі у Франції
Вчора 18:48 6279
Ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класику Тур Фландрії
Вчора 18:07 5694
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Вчора 16:33 4052
Прямі трансляції

Рой Кін: Голанд — гравець рівня Другої ліги

Сьогодні 11:37 176 0
Рой Кін: Голанд — гравець рівня Другої ліги
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Рой Кін

Джерело - SkySportsPL.

Рой Кін вважає, що Ерлінг Голанд — гравець рівня четвертого за силою дивізіону англійського футболу. 

Легендарний екскапітан Манчестер Юнайтед жорстко розритикував гру норвежця в етері Sky Sports. 

"Його загальний рівень гри дуже поганий. Перед воротами він найкращий у світі, але його загальний рівень дуже слабкий. Він має покращити це. На мою думку, Голанд — гравець рівня Другої ліги. Він має стати краще, і це відбудеться впродовж кількох років", - сказав Кін.

Захиисники Арсенала повністю ізолювали Ерлінга у вчорашньому матчі. Нападник Сіті не зміг завдати жодного удару в площину воріт і лише 23 рази доторкнувся до м’яча. 

Попри 5-матчеву безгольову серію, Голанд залишається лідером гонки бомбардирів АПЛ. На його рахунку 18 голів та 5 асистів у 24 матчах. Зазначимо, що близько двох місяців норвежець був травмований. 

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 19075 3
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 114875
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94254
Забарний: Я думав повернутися і піти воювати Забарний: Я думав повернутися і піти воювати 21323 2
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 13306
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 385599 12
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30139 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166350 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107610
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45954
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81480
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20995 2