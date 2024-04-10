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06.04.2024 12:08 1159

Фоден та Едегор - найкращі гравці перших матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:29 129 0
Фоден та Едегор - найкращі гравці перших матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів
#Арсенал (Лондон), #Баварія, #Едегор, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Філ Фоден

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден та хавбек Арсенала Мартін Едегор отримали нагороди "Гравець матчу" за підсумками перших поєдинків 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Англійський гравець "містян" допоміг команді розписати мирову з Реалом на "Сантьяго Бернабеу" (3:3), відзначившись забитим голом.

Капітан Арсенала зіграв вирішальну роль у нічийному результаті з Баварією (2:2).

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться в середу, 17 квітня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку проти Сіті. Головною причиною низького балу українця є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

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