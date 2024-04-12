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07.04.2024 07:40 989

Колишня дівчина Родрігеса розповіла, чи повернеться він в Динамо

Сьогодні 15:39 65 0
Колишня дівчина Родрігеса розповіла, чи повернеться він в Динамо
#Жерсон Родрігес, #Динамо

Джерело - Sport-express.ua.

Скандальний футболіст київського Динамо Жерсон Родрігес не збирається повертатися до столичного клубу після закінчення орендної угоди з братиславським Слованом.

Про це повідомила колишня дівчина гравця Ольга Янчук в інтерв'ю сайту Sport-express.ua.

"Жерсон казав мені, що не збирається повертатися у Динамо. Іноземці все ж трішки інакше сприймають війну. Думаю, він залишиться грати у Європі. Зараз йому подобається в Словаччині", — сказала екстенісистка.

Раніше ми повідомляли, що Родрігеса виключили зі складу команди через неадекватну поведінку. Оренда гравця розрахована до 31 грудня.

Нагадаємо, нещодавно тренер Слована прокоментував ситуацію з Жерсоном. Напередодні люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини

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