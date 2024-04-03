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Гравця Динамо виключили зі складу через скандал

Сьогодні 13:22 188 0
Гравця Динамо виключили зі складу через скандал
#Слован, #Жерсон Родрігес, #Динамо

Джерело - Телеграм-канал Слонки.

Півзахисника київського Динамо, який виступає в оренді у братиславському Словані, Жерсона Родрігеса виключили зі складу через неадекватну поведінку.

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

Зазначається, що орендна угода не буде продовжена. Люксембуржець не потрібен ні українському, ні словацькому клубу. Оренда Жерсона розрахована до 31 грудня - саме тоді закінчується його контракт з Динамо. 

Нагадаємо, нещодавно тренер Слована прокоментував ситуацію з Родрігесом. Напередодні скандальний футболіст був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини

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