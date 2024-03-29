Вінгер Динамо Жерсон Родрігеш, який виступає на правах оренди за братиславський Слован, не вперше потрапляє у неприємні ситуації.

Про це розповів колишній головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Жерсона засудили? Не здивований. Він талановитий гравець, але не професіонал. Все, що можу про нього сказати. Десь його шкода, що так сталося, але... Це ж не вперше. Він там мав якісь проблеми зі своєю дівчиною-українкою. А цього разу, власне, що? Домашнє насильство? Не здивований, повторюсь.

Чи сприяв я тому, що Жерсона відрахували з команди? Так. Попросив про це (відправити в оренду) керівництво клубу я, бо як можна розраховувати на гравця, який не товаришує з дисципліною і не є професіоналом? Він же в будь-який момент може підставити", - зазначив Михайличенко.