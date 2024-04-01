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Це дисциплінарний момент: тренер Слована прокоментував ситуацію з Жерсоном

Сьогодні 12:45 72 0
Це дисциплінарний момент: тренер Слована прокоментував ситуацію з Жерсоном
#Динамо Київ, #Слован, #Жерсон Родрігес

Джерело - Офіційний сайт Слована.

Жерсон Родрігес не потрапив у заявку братиславського Слована на матч з Подбрезовою через проблеми з дисципліною. 

Про це повідомив головний тренер команди Владімір Вайсс. 

"У нас не було Жерсона Родрігеса, і це те, з чим ми маємо розібратися, я і клуб. Це дисциплінарний момент. Для мене команда завжди стоїть на першому місці. В цілому, нам ще є над чим працювати. Влітку клубу треба виконати багато роботи", - сказав Вайсс. 

Нагадаємо, нещодавно скандальний люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини. Оренда Жерсона у Словані розрахована до 31 грудня - саме тоді закінчується його контракт з Динамо. 

Родрігес потрапляє у скандали майже у кожному клубі. Одного разу в Динамо він зневажливо поставився до Олексія Михайличенка. Саме тому екстренера киян анітрохи не здивувало те, що у Жерсона виникли проблеми з законом. 

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