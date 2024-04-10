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07.04.2024 07:40 913

Анчелотті розповів, чим Реал зміг здивувати Ман Сіті

Сьогодні 19:30 138 0
Анчелотті розповів, чим Реал зміг здивувати Ман Сіті
#Реал Мадрид, #Родріго, #Карло Анчелотті

Джерело - UEFA.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що його команда зуміла здивувати Манчестер Сіті позицією бразильського вінгера Родріго на полі.

Про це досвічений фахівець сказав у коментарі для офіційного сайту UEFA.

"Ми швидко пропустили – щиро кажучи, ніхто не чекав від Бернарду удару звідти. Але ми відреагували дуже добре і чудового грали протягом 60 хвилин, поки "Сіті" не забив два м'ячі, що не беруться.

Ідея про переведення Родріго на лівий фланг? Думаю, ми могли їх цим підловити. Наш другий гол був ідеальною комбінацією між ними: Вінісіус і Родріго чудово взаємодіють один з одним і створюють багато моментів", - розповів Анчелотті.

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку проти Сіті. Головною причиною низького балу українця є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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