Хаві: Енріке — один із найкращих тренерів

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає наставника ПСЖ Луїса Енріке одним з найкращих у світі.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Я думаю, що після того, як ми чотири роки не потрапляли до чвертьфіналу, буде хвилювання. Ми можемо мріяти, і ми дуже мотивовані.

Ми насолоджуємося нашою найкращою формою в сезоні, і ми будемо грати з командою, яка готова виграти Лігу чемпіонів, з одним із найкращих тренерів — Луїсом Енріке. Я відчуваю повагу до ПСЖ", — сказав Хаві.