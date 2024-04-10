Хаві: Енріке — один із найкращих тренерів

Джерело - УЄФА.
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає наставника ПСЖ Луїса Енріке одним з найкращих у світі.
Його слова передає пресслужба УЄФА.
"Я думаю, що після того, як ми чотири роки не потрапляли до чвертьфіналу, буде хвилювання. Ми можемо мріяти, і ми дуже мотивовані.
Ми насолоджуємося нашою найкращою формою в сезоні, і ми будемо грати з командою, яка готова виграти Лігу чемпіонів, з одним із найкращих тренерів — Луїсом Енріке. Я відчуваю повагу до ПСЖ", — сказав Хаві.
Барселона 10 квітня зустрінеться з паризьким клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нещодавно з'явилась інформація, що ІДІЛ планує провести теракти під час матчів ЛЧ.
Нагадаємо, напередодні Реал Мадрид у шаленому матчі зіграв унічию з Манчестер Сіті, поєдинок Арсенала та Баварії також завершився з рівним рахунком.