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Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:30 47 0
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У середу, 10 квітня, відбудуться чергові перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Дортмундська Боруссія на виїзді зіграє з мадридським Атлетико, а Барселона в гостях поміряється силами з Парі Сен-Жермен. 

Розклад матчів 1/4 фіналу

  • 22:00. Атлетико — Боруссія Д.
  • 22:00. ПСЖ — Барселона

Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня.

Напередодні в інших матчах поточної стадії турніру Реал Мадрид та Манчестер Сіті розписали феєричну нічию, а в Лондоні Арсенал і мюнхенська Баварія теж у яскравому матчі не виявили сильнішого.

Переможці окреслених чвертьфінальних пар зійдуться між собою в 1/2 фіналу — 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз

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