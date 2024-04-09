Головне
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Сьогодні 14:23 9945
Подоляни розгромили Сокіл, Зірка переграла Агротех у дербі: огляд матчів чемпіонату України серед аматорів
Сьогодні 17:55 71
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 16:34 1455
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
Сьогодні 15:45 484
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024
Сьогодні 15:39 6435 3
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
Сьогодні 13:51 1718
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 11941 5
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 583
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 13192 1
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 1073 2
Прямі трансляції

Енріке: Я краще уособлюю стиль Барселони, ніж Хаві

Сьогодні 17:17 114 0
Енріке: Я краще уособлюю стиль Барселони, ніж Хаві
#Барселона, #ПСЖ, #Хаві Ернандес, #Луїс Енріке

Джерело - Relevo.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що він краще уособлює стиль Барселони, ніж Хаві Ернандес.

Його слова наводить Relevo.

"Без сумніву, я краще уособлюю фірмовий стиль Барселони, ніж Хаві. Подивіться на дані про володіння, високий тиск, титули. Є люди, які дивляться на це інакше, але цифри - це не те, що можна обговорювати", - сказав наставник.

Нагадаємо, 10 квітня ПСЖ зустрінеться з каталонським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нещодавно з'явилась інформація, що ІДІЛ планує провести теракти під час матчів ЛЧ. 

Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть поєдинки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 6435 3
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1741
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо 13192 1
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 11941 5
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 9945
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 4796
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339531 9
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61447
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81796
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52101
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92736
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98605