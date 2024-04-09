Енріке: Я краще уособлюю стиль Барселони, ніж Хаві

Джерело - Relevo.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що він краще уособлює стиль Барселони, ніж Хаві Ернандес.

Його слова наводить Relevo.

"Без сумніву, я краще уособлюю фірмовий стиль Барселони, ніж Хаві. Подивіться на дані про володіння, високий тиск, титули. Є люди, які дивляться на це інакше, але цифри - це не те, що можна обговорювати", - сказав наставник.

Нагадаємо, 10 квітня ПСЖ зустрінеться з каталонським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нещодавно з'явилась інформація, що ІДІЛ планує провести теракти під час матчів ЛЧ.

Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть поєдинки.