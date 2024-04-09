ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ

Джерело - Marca.

Терористична організація ІДІЛ ("Ісламська держава") погрожує провести теракти на іграх 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24, у тому числі на домашніх стадіонах Реала українця Андрія Луніна та Арсенала — Олександра Зінченка.

Про це інформує іспанське видання Marca.

Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі ЛЧ цього тижня – Емірейтс, Парк де Пренс, Метрополітано та Сантьяго Бернабеу.

На світлині написано: "Вбити їх усіх".

За інформацією Marca, органи безпеки вже поінформували Реал про загрозу з боку ІДІЛ. Наразі вжито посилених заходів безпеки, оскільки Міністерство внутрішніх справ Іспанії присвоїло цьому матчу категорію "з підвищеним ризиком".

Нагадаємо, у 1/4 фіналу ЛЧ Реал зіграє з Манчестер Сіті, ПСЖ - з Барселоною, Арсенал прийматиме Баварію, Атлетико зустрінеться з Боруссією.