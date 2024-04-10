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07.04.2024 07:40 906

АПЛ не планує вводити "податок на розкіш"

Сьогодні 15:55 108 0
АПЛ не планує вводити "податок на розкіш"
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Sky Sports.

Англійська Прем'єр-ліга не планує вводити "податок на розкіш" як покарання за порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Податок на розкіш" - це штрафи, які повинні платити клуби, що витрачають надто багато коштів. Накопичені гроші розподіляються між командами, що не порушують ФФП.

Зазначається, що за таку систему виступили декілька великих та менш статусних клубів, однак АПЛ побоюється, що через це з'явиться ще більший розрив між багатими командами та рештою ліги і такі правила спричинять серйозне зростання зарплат та цін на футболістів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що 17 з 20 клубів чемпіонату Англії готові проголосувати за ці зміни.

Напередодні АПЛ знову зняла з Евертона бали за порушення фінансового фейр-плей. Раніше з'явилась інформація, що Лестер може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.

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